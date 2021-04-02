Ростех оснастит БМП-3 новым двигателем

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Российская боевая машина пехоты БМП-3 получит улучшенный двигатель УТД-32Т, также планируется установить новый тепловизионный панорамный прицел командира. Об этом ТАСС сообщили в комплексе вооружений госкорпорации "Ростех".

"Планируем оснащать БМП-3 силовой установкой с использованием двигателя УТД-32Т. Она будет мощнее предшественника - в ней 660 л.с. Это позволит быстрее заводить двигатель, быстрее менять режимы его работы, быть машине более маневренной", - рассказали в "Ростехе".

В свою очередь, в пресс-службе входящего в "Ростех" холдинга "Высокоточные комплексы" сообщили, что есть планы по комплектованию машины тепловизионным панорамным прицелом командира. Также в компании отметили, что на боевую машину устанавливаются новые системы связи. "Средства связи совершенствуются постоянно, это происходит согласно требованиям военных", - отметили в пресс-службе. Как подчеркнули в холдинге, серийные БМП-3, поставляемые Министерству обороны РФ, оснащаются комплектом дополнительной защиты.

В "Высокоточных комплексах" отметили, что боевая машина пехоты обладает большим модернизационным потенциалом, процесс ее улучшения и модернизации продолжится, и БМП-3 еще долго будет оставаться на вооружении. При этом одновременно ведутся работы по модернизации ее морской версии - БМП-3Ф. "Совершенствование и модернизация этой машины ведется параллельно с основным вариантом БМП", - добавили в пресс-службе.

Боевая машина пехоты БМП-3 была принята на вооружение в 1987 году. Машина имеет массу более 18 тонн и может плавать. Основное вооружение БМП - 100-миллиметровое нарезное орудие, способное стрелять управляемыми ракетами, со спаренной с ним 30-мм автоматической пушкой.

По мнению экспертного сообщества, БМП-3 имеет самый мощный комплекс вооружения в мире. Двигатель УТД-32Т является модернизацией двигателя УТД-29, который считается более мощным, надежным и энергоэффективным. Он оснащен турбонаддувом, что позволяет значительно увеличить динамические свойства машины.