НПО "Молния" может войти в КТРВ в качестве самостоятельной единицы

РЕУТОВ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. Разработчик "Бурана" НПО "Молния" может войти в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) в качестве самостоятельной единицы. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор, генеральный конструктор НПО машиностроения (входит в КТРВ) Александр Леонов.

"Под нами не думаю, что оно [НПО "Молния"] будет. Скорее всего, это будет отдельное предприятие. В КТРВ много входит таких", - сказал он в кулуарах Академических чтений по космонавтике, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

"Планы по реорганизации КТРВ присутствуют. Но какой-то конкретики укрупнения, объединения пока нет", - добавил Леонов.

НПО машиностроения входит в КТРВ, является участником Союза машиностроителей. Одно из направлений работы предприятия - ракетно-космическая техника.