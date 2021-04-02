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Новая техника ВС РФ
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Источник сообщил, что работа по созданию ракеты "Кедр" начнется в 2023-2024 годах

По его словам, ракеты придут на замену находящимся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения комплексам "Ярс"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Опытно-конструкторская работа (ОКР) по созданию новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Кедр" начнется на рубеже 2023-2024 годов. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Научно-исследовательская работа (НИР) по "Кедру" профинансирована в рамках действующей государственной программы вооружений до 2027 года. ОКР начнется в 2023-2024 годах", - сказал он.

По его словам, твердотопливные ракеты "Кедр" придут на замену находящимся на вооружении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) комплексам "Ярс" на рубеже 2030 года. Новые МБР, как и "Ярсы", будут как мобильные, так и стационарные (шахтные), добавил собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным комментарием Московского института теплотехники (в составе госкорпорации "Роскосмос"), где были разработаны стоящие на вооружении РВСН стратегические комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".

1 марта источник ТАСС сообщил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса России приступили к проектированию стратегического ракетного комплекса нового поколения "Кедр".

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