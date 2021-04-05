Эксперт назвал проблемы со зрением одной из распространенных причин освобождения от армии

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Проблемы со зрением - одна из распространенных причин освобождения граждан от военной службы. Об этом сообщил журналистам главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко.

"В последние годы все чаще ребят освобождают от службы из-за слабого зрения", - сказал Дацко.

Смартфоны, телефоны и другие гаджеты, а также онлайн-форматы обучения молодых людей он назвал причинами этой тенденции. "Зайдите в метро - все ребята смотрят в гаджеты, а это постоянная нагрузка на органы зрения. Обучение все больше переходит в онлайн-формат, особенно с прошлого года. Школьники постоянно находятся перед экраном", - сказал Дацко.

Всего же, по словам Дацко, в настоящее время противопоказания для службы обнаруживают у 22% призывников. "В 2010-2011 годах показатель годности был 67,7%. Сегодня он составляет 78%. Только у 22% юношей есть противопоказания для службы в армии", - рассказал эксперт.

"Если для призывников патология органов зрения - четвертая по распространенности причина освобождения от службы, то для тех, кто избрал профессию офицера, это основной фактор, ограничивающий возможность поступать в военные вузы", - отметил он. "Но здесь надо понимать, - подчеркнул Дацко, - что в учебных заведениях Минобороны изначально установлены очень высокие требования к состоянию здоровья кандидатов". По его словам, "военное ведомство должно быть уверено, что высококвалифицированный специалист, которого оно подготовит за государственные деньги, потом долгие годы будет служить без ущерба для состояния здоровья".

Среди наиболее распространенных причин, по которым молодых людей признают ограниченно годными, - болезни костно-мышечной системы (в основном сколиозы и плоскостопие), на втором месте - болезни системы кровообращения (чаще всего нарушение сердечного ритма, гораздо реже врожденные пороки сердца), на третьем месте - болезни нервной системы, сообщил Дацко.

Ужесточение медосмотра

Дацко также рассказал, что эксперты Минобороны готовят изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ), направленные на ужесточение медосмотра на сборных пунктах военкоматов, чтобы в армию не попадали юноши с заболеваниями, которые не были выявлены до призыва на военную службу - в период взросления будущих призывников.

"Сейчас наши специалисты разрабатывают дополнительные изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе. После того как они будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах. В Вооруженные силы не должны идти люди с заболеваниями, которые по каким-то причинам не были выявлены ранее в период взросления ребят", - сказал эксперт.

Он также отметил, что положение о ВВЭ будет скорректировано с учетом новой редакции Международной классификации болезней (МКБ), которая вступит в силу в следующем году. "В 2022 году вступит в силу новая редакция Международной классификации болезней. Наш коллектив совместно с Военно-медицинской академией имени Кирова проводит исследования, по результатам которых Положение о военно-врачебной экспертизе будет полностью переработано. А расписание болезней будет адаптировано к МКБ 11-го пересмотра", - сказал Дацко.

Эксперт пояснил, что в настоящее время все пользуются МКБ 10-го пересмотра. "Это фундаментальный статистический документ, влияющий на медицину в мировом масштабе. Он находит отражение и в нашем расписании болезней. В 2022 году классификация вступит в силу, и мы, соответственно, будем приводить в соответствие расписание болезней. Видоизменится его содержание", - сказал Дацко.

Меры эпидконтроля

Все меры санитарно-эпидемиологического контроля в ходе призывной кампании, введенные в 2020 году из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сохраняются, в некоторых случаях они усиливаются, отметил эксперт Минобороны.

"В этом году сохранены все меры санитарно-эпидемиологического контроля, введенные в 2020 году, а где-то и усилили их. В места, где большой поток граждан, направляются дополнительные врачебно-сестринские бригады. На сборных пунктах они проводят тестирование на коронавирусную инфекцию, а отдельные врачи-специалисты - медицинский осмотр перед отправкой в войска", - сказал Дацко, который также возглавляет Главный центр военно-врачебной экспертизы.

Он отметил, что год назад в период появления новой коронавирусной инфекции медицинская служба Вооруженных сил была вынуждена оперативно изменить подходы к медобеспечению мероприятий по комплектованию армии.

"Приоритетная задача - не допустить проникновения инфекции в войска. В военных комиссариатах и на призывных пунктах установлены барьеры. Маски обязательны. Прежде чем молодой человек попадет в помещения призывных и сборных пунктов, у него измерят температуру. Врачи изучают, не был ли он в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидемиологичечкой обстановкой. Только после этого он проходит медицинскую комиссию", - сказал Дацко.

Если молодого человека признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где еще раз проходит медицинский осмотр. Если на каком-то этапе у призывника диагностируют коронавирусную инфекцию, его сразу направляют на лечение. "После выздоровления, если нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы", - сообщил Дацко.

Отвечая на вопрос о том, могут ли осложнения после COVID-19 стать основания для полного освобождения от службы, Дацко отметил, что врачи-клиницисты оперативно научились лечить этот недуг, предотвращать тяжелые осложнения. "Но какое влияние перенесенный вирус окажет на организм в долгосрочной перспективе, мы пока не знаем. Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того, как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы", - сказал Дацко.