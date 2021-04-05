Источник: ремонт атомной спецподлодки "Лошарик" продлится до четырех лет

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название "Лошарик") продлится до четырех лет. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На ремонт атомной спецподлодки "Лошарик" уйдет до четырех лет. Затем подводный аппарат будет возвращен в боевой состав", - сказал он.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), где будет ремонтироваться аппарат, не стали комментировать эту информацию.

Ранее ТАСС сообщал, что в марте в Центре судоремонта "Звездочка" в Северодвинске завершена продолжавшаяся месяц операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной спецподлодки. По данным другого источника ТАСС, проведенной ревизией подлодки установлено, что ее титановый корпус практически не пострадал, поэтому сразу после выгрузки активной зоны реактора начались работы по ремонту и модернизации "Лошарика". Сообщалось, что в ходе ремонта замена реактора не планируется.

Пожар на субмарине АС-31 произошел 1 июля 2019 года и унес жизни 14 моряков. Среди причин катастрофы СМИ называли взрыв и возгорание литиевого аккумулятора. Реактор подлодки при пожаре не пострадал. В ноябре 2019 года подлодку доставили в ЦС "Звездочка".

Номер проекта и тактико-технические характеристики АС-31 официально не раскрываются, известно лишь, что она не несет вооружения и может погружаться на большие глубины. Из-за специфической формы корпуса - соединенных между собой нескольких титановых сфер - ее прозвали "Лошарик".