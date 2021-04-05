Путин подписал закон о праве президента назначать гражданских на должности высших офицеров

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий главе государства полномочия назначать граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на высшие офицерские должности. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Мера распространяется на федеральные органы власти, руководство деятельностью которых осуществляет глава государства, и вносит поправки в федеральный закон "Об обороне".

Как отмечалось в пояснительной записке, назначение гражданских на высшие офицерские должности не является правовым основанием для частичного приобретения ими статуса военнослужащих, включая возложение на них соответствующих обязанностей, как следствие, не влечет за собой обязательств со стороны государства по предоставлению им социальных гарантий, установленных для военнослужащих и членов их семей.

Там отмечалось, что принятый закон должен устранить "имеющуюся правовую неопределенность, установив полномочия президента РФ по назначению граждан РФ, не являющихся военнослужащими, на должности высших офицеров и их освобождению от указанных должностей в федеральных органах исполнительной власти и федеральных государственных органах, руководство деятельностью которых он осуществляет".