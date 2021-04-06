Миротворцы России в Нагорном Карабахе инициировали акцию "История семьи - история Победы"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе инициировали акцию, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, под названием "История семьи - история Победы". Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.

"Начало акции было положено у памятника 104-м воинам - выходцам из села Ханабад Аскеранского района Нагорного Карабаха, погибшим в 1941-1945 годах на фронтах в боях против гитлеровской коалиции", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, помимо акции "История семьи - история Победы" центром гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента во взаимодействии с администрациями Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов инициировано проведение работ по благоустройству памятников и монументов воинам, уходившим на фронт из Нагорного Карабаха и погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Выходцами из Армении являются, в частности, легендарные советские военачальники дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина маршал Баграмян и адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Исаков.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г. объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.