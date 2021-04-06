МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Фрегат "Маршал Шапошников" в ходе испытаний выполнил пуск крылатой ракеты "Калибр" из акватории Японского моря по береговой цели. Об этом сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"Сегодня фрегат Тихоокеанского флота "Маршал Шапошников" из акватории Японского моря впервые произвел пуск крылатой ракеты "Калибр" по наземной цели. В расчетное время ракета прибыла на полигон в район мыса Сюркум, где поразила береговую мишенную позицию. Дальность стрельбы по цели превысила 1 000 км", - говорится в сообщении.

Выполнение ракетной стрельбы обеспечивали корабли и суда Тихоокеанского флота, а также самолеты и вертолеты морской авиации, которые закрывали опасный для судоходства район акватории и воздушное пространство.

Ранее источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщал, что модернизированный фрегат "Маршал Шапошников" после завершения испытаний вернется в боевой состав Тихоокеанского флота до конца 2021 года. В ходе модернизации большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников" проекта 1155 был переклассифицирован во фрегат, то есть стал универсальным кораблем, способным вести борьбу с наземными, надводными и подводными целями. Фрегат получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК", "Уран" и новейшее артиллерийское вооружение. В частности, теперь он несет два универсальных корабельных стрельбовых комплекса под 16 крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс", а в перспективе - "Циркон". Таким образом, огневая мощь корабля по сравнению с первоначальным предназначением выросла в несколько раз.