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Фрегат "Адмирал Касатонов" проходит пролив Ла-Манш

За время похода, который начался 30 декабря 2020 года, фрегат прошел около 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" Северного флота (СФ) вошёл в пролив Ла-Манш со стороны Бискайского залива. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Несколько дней назад фрегат завершил выполнение задач своего первого дальнего похода в Средиземном море и вышел в Атлантический океан", - говорится в сообщении.

За время похода, который начался 30 декабря 2020 года, фрегат "Адмирал флота Касатонов" прошел около 19 тыс. морских миль и посетил порты Алжира, Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции.

Дальний поход фрегата обеспечивают спасательный буксир "Николай Чикер" и средний морской танкер "Вязьма".

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