Последнее погружение. Аварии и катастрофы подводных лодок в СССР и России

Громкие случаи гибели субмарин и моряков-подводников начиная с 1904 года по настоящее время — в подборке ТАСС

7 апреля 1989 года в Норвежском море в результате пожара затонула советская атомная подводная лодка К‑278 "Комсомолец". Погибли 42 человека, 27 членов экипажа удалось спасти. Корпус лодки до сих пор находится на глубине свыше 1650 м. К месту затопления проводилось множество глубоководных экспедиций, которые изучали состояние корпуса, атомного реактора и торпед с ядерными зарядами. Мониторинг радиационной обстановки вокруг субмарины ведется постоянно, и российскими специалистами неоднократно устанавливалось, что угрозы для морской экосистемы нет. В память об этой трагедии в соответствии с приказом главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) РФ от 19 декабря 1995 года 7 апреля в России был установлен День памяти погибших подводников, не вернувшихся из походов. Россия Всего с 1992 года сообщалось о восьми случаях гибели подводников ВМФ РФ в результате аварий на субмаринах. 29 мая 1992 года в Североморске на борту атомной подводной лодки Б-502 (проект 671РТМ "Щука") Северного флота произошел взрыв и пожар. Перед этим при отработке задач в море была замечена неисправность компрессора высокого давления в первом отсеке. После возвращения корабля на базу на борт субмарины прибыл начальник электромеханической службы дивизии капитан первого ранга Константин Ляшков. Когда агрегат запустили, произошел взрыв буферной емкости электрокомпрессора. В результате пять моряков пострадали, Ляшков от полученных ранений скончался по дороге в госпиталь.

26 января 1998 года в губе Западная Лица (Кольский полуостров) произошло ЧП на атомной подводной лодке Б-527 (проект 671РТМ "Щука"). При вводе главной энергетической установки периферийная компенсирующая решетка реактора №1 опустилась не до конца. При попытке снять заглушку регулировочного винта началось поступление в отсек воды из первого (радиоактивного) контура реактора. Пять человек получили острое ингаляционное отравление. Спустя час в отсек была направлена аварийная партия, которая ликвидировала течь и дезактивировала отсек. Через шесть часов в госпитале от "сердечно-сосудистой недостаточности и остановки кровообращения" скончался командир дивизиона движения капитан третьего ранга Сергей Соловьев, который снимал заглушку в четвертом отсеке. 12 августа 2000 года во время проведения военно-морских учений в Баренцевом море после взрывов и пожара затонул на глубине 108 м атомный подводный ракетоносец К-141 "Курск" (проект 949А "Антей") Северного флота ВМФ России.

Описание Буксировка подлодки К-141 "Курск" для утилизации из Росляково по Кольскому заливу на завод "Нерпа", 2002 год © Лев Федосеев/ТАСС

Согласно отчету правительственной комиссии, расследовавшей обстоятельства крушения, первый взрыв произошел в торпедном аппарате №4 из-за утечки компонентов топлива торпеды, позднее взорвались стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка отступили в девятый отсек, где умерли спустя сутки. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 118 человек — члены экипажа и гражданские специалисты. В сентябре-октябре 2001 года лодка была поднята и впоследствии утилизирована. 30 августа 2003 года в Баренцевом море близ острова Кильдин затонул атомный торпедоносец К-159 (проект 627А "Кит"). Выведенную из состава Северного флота ВМФ СССР в 1989-м подлодку буксировалали с базы в Гремихе в город Полярный для утилизации. Ядерный реактор был заглушен. В штормовых условиях произошел отрыв понтонов, субмарина не могла самостоятельно держаться на плаву и затонула на глубине около 170 м. Один из десяти членов швартовой команды продержался в холодной воде около двух часов и был спасен, остальные погибли. 14 ноября 2004 года в Вилючинске (Камчатка) произошло ЧП на атомной подводной лодке К-223 "Подольск" (проект 667БДР "Кальмар"). Во втором отсеке корабля матросы дозаправляли водой аккумуляторную батарею, перекачивая ее из цистерны пресной воды в цистерну долива, а оттуда в батарею. Однако редукционный клапан в последней был неисправен из-за коррозии, поэтому вода подавалась в нее с большим, чем необходимо, давлением. Цистерну долива разорвало, в результате чего один из матросов был отброшен на переборку и скончался от черепно-мозговой травмы. Еще двое членов экипажа получили легкие ранения.

7 сентября 2006 года в районе полуострова Рыбачий в Баренцевом море произошло возгорание обратимого преобразователя в шестом (электромеханическом) отсеке атомной подводной лодки Б-414 "Даниил Московский" (проект 671РТМК "Щука"). Сработала аварийная защита реактора. Личный состав не выполнил полную герметизацию пострадавшего отсека, продуктами горения оказался загазован и пятый отсек. Мичман Рафим Шабанов и матрос Игорь Этюев включились в неприспособленные для дыхания в условиях пожаров изолирующие аппараты ИДА-59М, стали задыхаться, сорвали с себя маски и погибли от отравления угарным газом. После 14 часов без хода подводная лодка была отбуксирована на базу.

Описание Подлодка Б-414 "Даниил Московский" на базе в Видяево, 7 сентября 2006 года © Лев Федоссев/ТАСС

8 ноября 2008 года во время заводских испытаний на полигоне Тихоокеанского флота ВМФ России в Японском море на еще не принятой в состав флота атомной подводной лодке К-152 "Нерпа" (проект 971У "Щука-Б") произошло несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения. Погибли трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов, более 40 человек получили отравления различной степени тяжести. 2 июля 2019 года стало известно, что 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ РФ, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. В результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков-подводников. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются. 5 июля "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга" Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву. Кроме того, десять офицеров посмертно были награждены орденом Мужества. СССР 13 ноября 1940 года в Мотовском заливе Баренцева моря во время учебного погружения по курсу боевой подготовки затонула при невыясненных обстоятельствах дизельная подводная лодка Д-1 (до 21 августа 1934-го — "Декабрист") с экипажем из 55 человек. Точное место гибели корабля не определено. 27 января 1961 года во время погружения в Баренцевом море затонула дизельная подводная лодка С-80 (проект 644) Северного флота. Клапан шахты РДП (шноркель, система работы дизеля под водой) не сработал из-за обледенения, так как его обогрев был отключен. Когда в прочный корпус стала поступать вода, трюмный машинист не смог закрыть шахту. Экипаж опоздал с продуванием главного балласта на 30 с, не был дан ход главными электродвигателями. Скорость корабля упала до нуля, и с большим дифферентом лодка упала на грунт. В катастрофе погибли все 68 человек на борту. С-80 была обнаружена только в 1968-м. Поднята 24 июля 1969 года, а впоследствии разделана на металл. 4 июля 1961 года произошло первое катастрофическое ЧП на советской атомной субмарине. Во время океанских учений в Норвежском море (в 70 милях от острова Ян-Майен) произошла авария реактора на первой в СССР ракетной атомной подводной лодке — К-19 (проект 658) Северного флота. Восемь членов экипажа из 104 получили смертельные дозы радиации и в течение недели умерли. После эвакуации экипажа получивший повреждения корабль был отбуксирован на базу.

Описание АПЛ К-19 на утилизации в эллинге судоремонтного завода "Нерпа", 2003 год © Лев Федосеев/ТАСС

11 января 1962 года произошла крупнейшая по количеству жертв катастрофа советской субмарины. На дизельной подводной лодке Б-37 (проект 641) Северного флота, пришвартованной в пункте базирования Полярный, возник пожар в торпедном отсеке. В результате взрыва боезапаса носовую часть лодки оторвало вплоть до рубки, также получила повреждения и частично затонула стоявшая рядом у пирса дизельная субмарина С-350 (проект 633). На обоих кораблях и пирсе погибли в общей сложности 122 человека. Причина взрыва боезапаса точно не установлена. 8 марта 1968 года в Тихом океане в районе Гавайских островов затонула советская дизельная подводная лодка К-129 проекта 629А, вооруженная баллистическими ракетами и находившаяся на боевом патрулировании. Погибли 98 моряков. Точные причины катастрофы неизвестны. Существуют разные версии: затопление через шахту шноркеля, столкновение с американской субмариной или судном, взрыв аккумуляторных батарей. В 1974-м США сумели поднять два отсека К-129.

Описание Дизельная подлодка К-129 проекта 629А, 1968 год © CIA photo/Public domain/Wikimedia Commons

12 апреля 1970 года в Бискайском заливе (Атлантический океан) в условиях восьмибалльного шторма после возникшего 8 апреля на борту пожара затонула атомная подводная лодка К-8 (проект 627А "Кит") Северного флота. Погибли 52 из 125 членов экипажа; К-8 стала первым кораблем, потерянным советским атомным флотом. Причиной пожара было возгорание патронов системы регенерации воздуха. Лодка не была поднята. 24 февраля 1972 года в северной части Атлантического океана (в 1,1 тыс. км северо-восточнее острова Ньюфаундленд) на борту атомного подводного ракетоносца К-19 (проект 658) Северного флота возник пожар. Всплыв, лодка оказалась без хода, так как не удалось запустить дизель-генераторы. В спасательной операции приняли участие более 30 кораблей и судов советского ВМФ. В условиях сильного шторма удалось эвакуировать большую часть экипажа К-19, подать на лодку электричество и воздух высокого давления и отбуксировать пострадавший корабль на базу. Всего в результате пожара на лодке погибли 28 человек. 14 июня 1973 года в заливе Петра Великого (Японское море) атомный подводный ракетоносец К-56 (проект 675) Тихоокеанского флота в надводном положении в условиях тумана столкнулся с советским научно-исследовательским судном "Академик Берг". На стыке первого и второго отсеков образовалась пробоина, во второй отсек начал поступать хлор из аккумуляторных батарей. Погибли 27 человек. От затопления лодку спас капитан второго ранга Леонид Пшеничный, который успел загерметизировать кормовую переборку. Командиром было принято решение выбросить лодку на отмель, что предотвратило полное затопление первого отсека. В столкновении был обвинен экипаж подлодки и частично судна "Академик Берг", которое двигалось на выход из залива по входной линии фарватера. Лодка была отбуксирована на базу на понтонах, восстановлена, продолжила службу до 1992 года. 21 августа 1980 года в Тихом океане восточнее японского острова Окинава на атомной подводной лодке К-122 (проект 659Т) Тихоокеанского флота произошел пожар. Погибли 14 человек. Лодка всплыла, но осталась без хода и связи. Моряки вручную заглушили реактор и сигнальными ракетами привлекли внимание английского газовоза Harry, с которого удалось передать донесение об аварии в штаб ВМФ. Через девять часов к месту аварии подошло учебное судно "Меридиан" Владивостокского мореходного училища, на которое перешла большая часть экипажа. Позднее лодка была отбуксирована на базу. 21 октября 1981 года в проливе Босфор Восточный близ побережья Приморского края советская дизельная подлодка С-178 проекта 613В затонула после столкновения с сухогрузом "Рефрижератор-13". Причиной послужили многочисленные нарушения обоих экипажей, а также береговых служб — и субмарина, и торговое судно самовольно изменили курс, при этом не зная обстановки в районе плавания и не сумев обнаружить друг друга. С-178, получив пробоину в левом борту, легла на грунт на глубине около 30 м. Спасательная операция длилась двое суток, подводники покидали затонувшую субмарину через торпедные аппараты. Всего погибли 32, спаслись 27 человек. 23 июня 1983 года при погружении в бухте Саранная (Камчатский край) затонул атомный подводный ракетоносец К-429 (проект 670 "Скат") Тихоокеанского флота. Через вентиляционную систему затопило четвертый отсек, лодка легла на грунт на глубине 40 м. В результате погибли 16 человек (двое — при выходе из лодки), остальные 104 моряка смогли покинуть корабль. Позднее лодка была поднята и переоборудована в учебно-тренировочную станцию, утилизирована в 2001–2002 годах.

10 августа 1985 года на 30-м судоремонтном заводе в бухте Чажма (Приморский край) произошла радиационная авария на атомном подводном ракетоносце К-431 (проект 675) Тихоокеанского флота. При подъеме крышки реактора плавмастерскую с краном качнуло волной, крышка вместе с системой поглотителей поднялась слишком высоко. Началась цепная ядерная реакция, произошел тепловой взрыв, погибли десять человек. Помимо К-431 радиоактивному заражению также подверглись стоявшие рядом атомный торпедоносец К-42 (был отправлен в отстой, в 1990 году выведен из боевого состава флота) и дизельная подводная лодка. К-431 не восстанавливалась, выведена из боевого состава в 1987 году. К середине 1990-х годов число официально выявленных пострадавших от радиации в результате данной аварии превысило 950 человек. 3 октября 1986 года в Атлантическом океане (в 1,1 тыс. км северо-восточнее Бермудских островов) произошел взрыв в ракетной шахте атомного ракетоносца стратегического назначения К-219 (проект 667АУ "Налим") Северного флота. Вышла из строя система охлаждения ядерного реактора. Матрос-реакторщик Сергей Преминин предотвратил расплавление активной зоны реактора, вручную опустив компенсирующие решетки, но погиб от жары в отсеке (в 1997 году Преминин посмертно удостоен звания Героя России). Потеряв плавучесть из-за поступления воды через разрушенную шахту, 6 октября лодка затонула на глубине 5,5 тыс. м. Экипаж был эвакуирован на подошедшее с Кубы советское спасательное судно "Агатан". Всего в результате аварии погибли четыре человека, 115 человек спаслись. Лодка не была поднята.

Описание Атомный ракетоносец стратегического назначения К-219 (проект 667АУ "Налим"), 3 октября 1986 года © Public domain/Wikimedia Commons

7 апреля 1989 года в Норвежском море на борту атомного подводного торпедоносца К-278 "Комсомолец" (проект 685 "Плавник") Северного флота возникло возгорание. При всплытии и выравнивании крена лодки был израсходован воздух высокого давления и потерян запас плавучести. В прочный корпус стала поступать вода, через шесть часов лодка получила большой дифферент на корму и затонула на глубине около 1,8 тыс. м. При пожаре и эвакуации погибли 42, спаслись 27 членов экипажа. Причина возникновения пожара не установлена, лодка не была поднята. Кстати, именно ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди субмарин — 1027 м.

Описание Часы и детали подлодки К-278 "Комсомолец", поднятые с глубины 1700 м Норвежского моря сотрудниками научно-исследовательского судна "Академик Мстислав Келдыш", 1991 год © Максим Блохин/ТАСС

29 сентября 1991 года в Белом море на советской атомной подводной лодке ТК-17 (с 2012 года — "Архангельск") проекта 941 "Акула" во время пуска учебных ракет из подводного положения в шахте взорвалась и разрушилась одна из ракет. Взрывом была сорвана крышка шахты, из-за разброса твердого ракетного топлива загорелось резиновое покрытие легкого корпуса. После всплытия командир субмарины капитан первого ранга Игорь Гришков принял решение срочно погрузить корабль на перископную глубину, что позволило сбить пламя массой морской воды. После этого подлодка снова всплыла. Во время инцидента экипаж не пострадал, лодка была вынуждена встать на небольшой ремонт. Шахта, в которой произошел взрыв, была заварена и в дальнейшем не эксплуатировалась. Царская Россия 16 июня 1904 года у причальной стенки Балтийского судостроительного и механического завода (Санкт-Петербург) при учебном погружении затонула бензиновая торпедная подводная лодка "Дельфин" ("Миноносец №150", разработчик — Иван Бубнов) — первая субмарина из официально зачисленных в списки кораблей русского флота.

Командир не успел задраить рубочный люк, через который стравливался воздух. Один из членов экипажа в панике попытался выбраться через полузакрытый люк. Застряв в нем, моряк только увеличил поступление воды. Попытка продуть цистерны не дала результата, лодка затонула. Погибли 24, спаслись 12 человек (в том числе двое офицеров), которые сумели открыть люк и выплыть из лодки. Виновным в первой катастрофе был признан погибший врио командира лейтенант Анатолий Черкасов. 18 июня 1904 года лодка была поднята и отремонтирована; исключена из списков кораблей Балтийского флота в августе 1917-го. 10 мая 1916 года в четыре часа утра подводная лодка Российского императорского флота "Сом", осуществлявшая патрулирование в районе Аландских островов (в то время входили в состав Российской империи), погибла при столкновении со шведским пароходом Angermanland.