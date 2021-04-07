Источник: передачу ВМФ России атомного крейсера "Адмирал Нахимов" перенесли на 2023 год

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Передача Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 11442М (шифр "Орлан") "Адмирал Нахимов", проходящего ремонт и модернизацию на заводе "Севмаш", возможна в 2023 году. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Из-за проблем с поставщиками передача крейсера "Адмирал Нахимов" флоту перенесена в лучшем случае на 2023 год", - уточнил он.

В пресс-службе "Севмаша" (предприятие в составе Объединенной судостроительной корпорации) не стали комментировать ТАСС эту информацию.

В августе 2020 года на форуме "Армия-2020" гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил ТАСС, что работы на плаву с крейсером идут по графику, на корабле начался монтаж систем вооружения. По его словам, "Адмирал Нахимов" должен быть передан флоту в 2022 году. Предполагалось, что он выйдет на испытания в 2021 году.

Ожидается, что после обновления и передачи флоту крейсер будет самым мощным надводным кораблем отечественного ВМФ. Его габариты позволяют разместить широкую номенклатуру радиоэлектронного оборудования, средств нападения и обороны.

"Адмирал Нахимов" находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем ведутся с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс" каждый. В будущем корабль получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".