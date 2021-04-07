Главы Минобороны РФ и Армении обсудили по телефону ситуацию в Карабахе

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном вопрос урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в среду в Минобороны России.

"В среду состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Шойгу с министром обороны Республики Армения Арутюняном. Руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию, связанную с урегулированием в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся в преддверии запланированных на 7 апреля переговоров президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве.

Ранее сообщалось, что Путин и Пашинян в среду проведут в Москве переговоры, на которых будут обсуждаться ситуация в Нагорном Карабахе и развитие российско-армянского стратегического партнерства.