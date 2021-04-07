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МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Экипаж российского истребителя идентифицировал объект как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20
Истребитель МиГ-31 Анатолий Семехин/ТАСС
Описание
Истребитель МиГ-31
© Анатолий Семехин/ТАСС

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"7 апреля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над территорией Норвегии была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - указано в сообщении. 

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