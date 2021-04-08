Робот-манипулятор представлен на Дне инноваций Минобороны

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Сотрудники БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова представили на Дне инноваций Минобороны РФ в технополисе "Эра" робота-манипулятора с обратной тактильной связью, который может применяться как в космосе, так и на больших глубинах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разработка предназначена для выполнения сложных пространственных операций с высокой точностью и скоростью. Преимущество проекта в небольшой массе и высокой удельной мощности образца, а также в возможности оснащения манипуляторов датчиками обратной, в том числе тактильной, связи", - говорится в сообщении.

Робот оборудован системами технического зрения, которые позволяют устанавливать манипуляторы на мобильных носителях в составе робототехнических комплексов (РТК), а также на технике военного и специального назначения.

Робот может применяться в космической сфере в качестве манипулятора для спутника-инспектора, технического обслуживания и ремонта космических аппаратов, для развертывания и обслуживания антенн космического базирования.

Военно-морской флот сможет применять робота как манипулятор для работы в составе автономных необитаемых подводных аппаратов и в составе комплексов для проведения поисковых, аварийных и спасательных работ. Робот сможет выполнять работы на больших глубинах.

Также робот может применяться инженерными войсками на различных подвижных платформах и решения задач, связанных разминированием. В Сухопутных войсках он также может применяться в составе РТК для обеспечения заряжания и технического обслуживания ракетных, артиллерийских и стрелковых систем.