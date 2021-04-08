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Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии совершат переход в Черное море

Маневры пройдут в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 апреля. /ТАСС/. Артиллерийские и десантные катера и суда Каспийской флотилии Южного военного округа (ЮВО) проведут межфлотский переход в Черное море из пункта базирования - Махачкалы, сообщили в пресс-службе ЮВО. Уточняется, что маневры пройдут в рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения.

"[Катера и суда Каспийской флотилии] совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. Перед выходом из пункта базирования [Каспийской флотилии] - города Махачкалы экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. При подготовке к переходу командиры катеров, вахтенные офицеры и расчеты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон", - говорится в сообщении. Кроме того, в рамках контрольной проверки военных экипажи катеров Каспийской флотилии примут участие в зачетных учениях совместно с силами Черноморского флота.

По данным пресс-службы ЮВО, для проверки готовности экипажей к отражению морских и воздушных десантов привлечены морские пехотинцы и береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии. Сообщается, что в межфлотском переходе примут участие более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии. 

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