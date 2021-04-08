На выставке в Анапе представили новейшие комплексы обработки речи

АНАПА, 8 апреля. /ТАСС/. Новейшие комплексы и системы обработки речи, созданные ООО "Специальный технологический центр" и сотрудниками военного технополиса "Эра", продемонстрированы на выставке "День инноваций Минобороны России", проходящей в Анапе. Об этом сообщили в четверг в военном ведомстве.

"Применение прорывных и передовых технологий обработки речи, искусственных нейронных сетей, фонетики и голосовой биометрии для обработки аудиоинформации позволило специалистам создать уникальный аппаратно-программный комплекс, который способен автоматизировано производить как обработку речи в повседневной жизнедеятельности войск, так и в ходе решения специальных задач, когда требуется автоматическая обработка больших объемов речевой информации", - отмечается в сообщении.

Технологии обработки речи перспективны, в частности, для использования в черных ящиках подводных лодок, самолетов и других сложных систем.

Выставка "День инноваций Минобороны России" проходит с 7 по 9 апреля.