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Разведку у границ России в течение недели вели 45 самолетов и беспилотников

Нарушений воздушного пространства РФ не допущено

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Российские радиолокационные станции (РЛС) за неделю обнаружили 45 летательных аппаратов иностранных государств, которые вели разведку вдоль границ России. Такие данные Минобороны РФ приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно опубликованной инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 35 самолетов-разведчиков и 10 беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

По данным издания, нарушений воздушного пространства РФ не допущено.

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