ЗРК С-300 и С-400 Северного флота отразили воздушную атаку "противника" в Арктике

МУРМАНСК, 9 апреля. /ТАСС/. Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и системы С-400 отразили воздушную атаку условного противника в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота.

"Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" обеспечили прикрытие критически важных объектов от средств воздушного нападения условного противника с проведением электронных пусков ракет для отражения одиночных, групповых и массированных воздушных атак", - говорится в сообщении.

Подразделения ПВО Северного флота были подняты по тревоге в рамках контрольной проверки. Ракетные полки, части обеспечения и охраны отработали мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности, решили задачи выхода в позиционные районы, выполнили ряд практических мероприятий по решению задач противовоздушной обороны военно-морских баз Северного флота.

В проверке боевой готовности также принял участие зенитный ракетный полк противовоздушной обороны Северного флота, дислоцированный на архипелаге Новая Земля.

Всего в мероприятиях проверки были задействованы несколько тысяч человек личного состава и порядка 1 500 единиц военной и специальной техники.