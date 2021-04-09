Шойгу заявил, что в ВС РФ расширят линейку военных роботов

НАХАБИНО /Московская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Министерство обороны РФ продолжит работы над расширением линейки робототехнических комплексов военного назначения, заявил в пятницу глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Министр проверил выполнение государственного оборонного заказа ОАО "766-е управление производственно-технологической комплектации" (УПТК), где разрабатываются и выпускаются робототехнические комплексы различного назначения.

"Мы предполагаем продолжать расширение линейки роботов, которые, безусловно, сегодня уже востребованы в войсках. Как предполагается, это будут тяжелые роботы [разминирования] и все, что касается дальнейшего развития разведчиков, роботов радиационной и химической разведки, это касается надводных и подводных роботов", - сказал Шойгу на совещании по итогам рабочей поездки на предприятие.

Компания "766-е УПТК" разрабатывает специальные гусеничные шасси модульного типа, конструкция которых позволяет создавать любые дистанционно управляемые машины, и мобильные роботы с заданными функциональными возможностями - от боевых до обеспечивающих. Выпускаемые предприятием роботы "Уран-6", "Уран-14" и "Уран-9" стоят на вооружении российской армии.