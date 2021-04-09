Корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" провели артиллерийские стрельбы в Черном море

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Малые ракетные корабли "Грайворон" и "Вышний Волочек" провели артиллерийские стрельбы по надводной цели на полигоне в акватории Черного моря, сообщили в пятницу журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).

"В ходе мероприятия экипажи кораблей получили команду на применение оружия по "вражескому" кораблю. По легенде учения, корабль условного противника предпринял попытку установки минных заграждений на маршруте перехода кораблей Черноморского флота. Разведданные с беспилотного летательного аппарата (БЛА) из состава морской авиации и ПВО ЧФ были переданы отряду малых ракетных кораблей ЧФ в море. При получении вводной "Грайворон" и "Вышний Волочек" совершили переход в назначенный район, обнаружили и уничтожили корабль условного противника при совершении им незаконных действий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "точные попадания артиллерийских снарядов поразили корабельный морской щит-мишень, имитирующий вражеский корабль". "Также артиллерийские расчеты малых ракетных кораблей провели зачетные стрельбы по макетам плавающих мин. Стрельбы были проведены в соответствии с планом контрольной проверки сил Черноморского флота за зимний период обучения в морском полигоне боевой подготовки в акватории Черного моря", - сообщается в пресс-релизе.