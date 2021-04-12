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День Победы - 2021

Тренировка воздушной части парада Победы прошла над полигоном Алабино в Подмосковье

В тренировке приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России провели тренировку авиационной части парада Победы над подмосковным полигоном Алабино. Об этом сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

"В ней [тренировке] приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС. <...> Все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 м и на скорости от 200 до 550 км/ч", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что впервые в этом году открывать воздушную часть парада будут три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за ними пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.

Также в составе парадного строя авиации пройдут стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие.

Завершат авиационную часть парада истребители МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.

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