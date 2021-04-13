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Создание инфраструктуры в пункте базирования подлодок в Гаджиево закончат осенью 2021 года

Завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся у причалов корабли связью, водой, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты

СЕВЕРОМОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник проинспектировал строительство объектов инфраструктуры причального фронта для размещения подводных сил Северного флота в городе Гаджиево Мурманской области.

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Министру доложили, что строительство планируется завершить в сентябре 2021 года. Всего проектом предусмотрено строительство и реконструкция 49 различных объектов береговой инфраструктуры, в том числе трех причалов для базирования подводных ракетоносцев проекта 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А).

Завершение работ позволит в полном объеме обеспечить находящиеся у причалов корабли связью, водой, воздухом высокого давления и водой высокой чистоты.

Также главе российского военного ведомства доложили о проведенной комплексной модернизации системы электроснабжения объектов Минобороны России на территории гарнизона Гаджиево.

Сейчас основу подводных сил составляют ракетоносцы стратегического назначения, вооруженные баллистическими ракетами "Синева" и "Булава", а также многоцелевые подлодки, несущие на борту комплексы ракетного и торпедного оружия.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияМурманская область
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