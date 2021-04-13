Шойгу: проверки ВС России показали готовность войск к обеспечению безопасности страны

СЕВЕРОМОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО, крупные учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность войск к обеспечению безопасности страны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов", - сказал министр на совещании в Североморске во вторник.

По словам Шойгу, "в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач". "Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях", - сказал Шойгу.

Он отметил, что "все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель".

Северный флот

Северный флот повышает боевые возможности и может эффективно противостоять вызовам и угрозам России в Арктике, подчеркнул министр обороны.

"Для укрепления обороноспособности Российской Федерации и защиты ее национальных интересов в Арктике министерство обороны ведет планомерную работу по повышению боевых возможностей Северного флота. Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", - сказал он.

Шойгу напомнил, что на минувшей неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021". "Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из-подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", - сказал министр.

По его словам, "значительное внимание уделяется совершенствованию арктической инфраструктуры".

"Благодаря принятым мерам Северный флот способен эффективно противостоять имеющимся вызовам и угрозам России в Арктике", - заявил Шойгу.

Обстановка в Арктике

Кроме того, министр обороны сообщил, что обстановка в Арктике остается сложной, США и их союзники по НАТО наращивают там свои группировки.

"В целом обстановка в данном регионе остается сложной. Между ведущими государствами мира возрастает конкуренция за доступ к ресурсам Северного Ледовитого океана и транспортным коммуникациям. США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру", - сказал Шойгу.

Как уточнил глава военного ведомства, подобные действия характерны не только для данного региона. "За последние три года Североатлантический блок нарастил военную активность у российских границ", - подчеркнул он.