Коллегия ВПК до 1 сентября представит Путину оценку угроз безопасности до 2053 года

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Коллегия Военно-промышленной комиссии (ВПК) до 1 сентября доложит президенту Владимиру Путину об итогах анализа и оценки угроз безопасности до 2053 года. Об этом заявил первый зампредседателя коллегии ВПК Андрей Ельчанинов в интервью "Российской газете", опубликованном во вторник.

"До 1 сентября текущего года коллегия ВПК подготовит доклад президенту России с анализом и оценкой угроз безопасности до 2053 года. Он будет сопряжен с прогнозом финансово-экономического развития России на период до 2035 года", - сказал Ельчанинов.

Он отметил, что финансово-экономический прогноз Минэкономразвития должно внести в коллегию ВПК до 1 июля этого года. "В итоге мы получим некую финансовую оценку на фоне национальных угроз", - пояснил он.

Ельчанинов подчеркнул, что на текущем этапе задача коллегии ВПК - состыковать интересы заказчиков с возможностями предприятий оборонно-промышленного комплекса. "Говоря о заказчиках, я в первую очередь имею в виду Минобороны. Ведь именно там определяют облик современного и перспективного вооружения и военной техники. К 1 сентября мы ожидаем от них и других основных заказчиков структуру новой госпрограммы [развития вооружений]", - сказал он.

По словам зампредседателя коллегии ВПК, затем будет создан документ "Основные направления развития вооружения, военной и специальной техники на период до 2038 года". "Его также готовит военное ведомство. В него войдут основные образцы, над созданием которых ученые и инженеры сейчас только задумываются. Они же в будущем определят облик вооруженных сил на перспективу до 2033 года. Но потенциально мы заглядываем и дальше - до 2038 года", - сказал он.

Ельчанинов сообщил, что на конец марта 2021 года согласованы единые методические материалы для формирования основных подходов к целям и задачам как новой госпрограммы вооружений, так и новой редакции госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. "И роль коллегии Военно-промышленной комиссии - сопрячь эти документы и методические подходы на самых ранних подступах. Чтобы обеспечить их взаимосвязь, как по финансовым показателям, так и по временным параметрам", - сказал он.

Стратегия ОАК

Стратегия развития Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) уже сформирована и прошла обсуждение в руководстве ОАК, сообщил Ельчанинов. "Стратегия развития ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" на период до 2035 года уже сформирована. Она прошла обсуждение на совете директоров корпорации и в ближайшее время будет вынесена на совет директоров Ростеха", - информировал Ельчанинов. По его словам, стратегия развития ОАК будет публично представлена летом на конференции, посвященной перспективам развития авиационной промышленности.

Как отметил Ельчанинов, в настоящее время идет процесс "тонкой настройки" корпорации. "ОАК намерена минимизировать возможный ущерб для конструкторского и производственного процессов. Революции в период ковида никому не нужны, не стоит забывать, что авиационная отрасль наиболее пострадала от пандемии. И на этом фоне дополнительные потрясения - штатные или организационные - точно ни к чему. Они однозначно негативно скажутся на исполнении контрактов с госзаказчиками, как с военными, так и с гражданскими", - добавил он.

ВПК выступает за максимальное сохранение конструкторских школ "МиГ" и "Сухой". "При этом необходимо оптимизировать административную надстройку этих организаций и, соответственно, уменьшить расходы. Конструкторы должны оставаться незыблемым звеном, а административный персонал следует оптимизировать", - сообщил Ельчанинов, добавив, что переезд конструкторов в регионы, где располагаются авиастроительные предприятия, не предполагается.