РЛС "Резонанс-Н" заступит на боевое дежурство на Новой Земле не позднее июня 2021 года

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Радиолокационная станция (РЛС) обнаружения гиперзвуковых целей "Резонанс-Н" заступит на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля не позднее июня 2021 года. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор научно-исследовательского центра (НИЦ) "Резонанс" Александр Шрамченко.

"Третья станция "Резонанс-Н" будет поставлена на боевое дежурство на Новой Земле в мае - июне текущего года", - сказал он.

По его словам, это произойдет благодаря тому, что "усилиями командования ПВО Воздушно-космических сил РФ и руководства НИЦ "Резонанс" РЛС "Резонанс-Н" на Новой Земле введена в штат радиотехнических войск 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота".

Кроме того, продолжил Шрамченко, этому послужили завершившийся подбор личного состава боевого расчета станции и помощь специалистов НИЦ "Резонанс" в его подготовке к заступлению на боевое дежурство.

РЛС "Резонанс-Н" работают в метровом диапазоне и используют принцип резонанса волн, что позволяет обнаруживать летательные аппараты, выполненные по стелс-технологиям, а также гиперзвуковые цели, летящие со скоростью до 20 скоростей звука. РЛС способна обнаруживать и выдавать целеуказания по аэродинамическим воздушным целям на дальности 600 км, по баллистическим целям - на дальности до 1200 км, по высоте - до 100 км.