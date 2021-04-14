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Отряд кораблей Черноморского флота вышел в море для проведения артиллерийских стрельб

В стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ
Фрегат "Адмирал Макаров" Андрей Грязнов/ТАСС
Описание
Фрегат "Адмирал Макаров"
© Андрей Грязнов/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) вышел в море для проведения артиллерийских стрельб в рамках контрольной проверки за зимний период обучения, сообщили в среду журналистам в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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"Отряд кораблей в составе фрегата "Адмирал Макаров", малых ракетных кораблей "Грайворон" и "Вышний Волочек", ракетного корабля на воздушной подушке "Самум", тральщика "Иван Голубец", а также больших десантных кораблей вышел из пунктов базирования и провел тренировку по преодолению условного минного заграждения в обеспечении тральных сил флота", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "в море экипажи кораблей проведут одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям".

Также отмечается, что в стрельбах будут задействованы самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО ЧФ.

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