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Путин заявил, что Россия строит самый мощный в мире ледокольный флот

По словам президента, в ближайшие годы движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Самый мощный ледокольный флот в мире создается сейчас в России. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества.

"Россия занимается строительством самого мощного в мире ледокольного флота, в том числе таких гигантов, как "Лидер", которых еще никто никогда не строил", - отметил он.

По его словам, в ближайшие годы движение судов по Северному морскому пути может перейти на круглогодичный режим. "В самые ближайшие годы движение по Северному морскому пути может стать круглогодичным, так наверняка и будет", - сказал глава государства.
 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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