Активность беспилотников боевиков в Сирии снизилась

ХМЕЙМИМ/ТАРТУС /Сирия/, 15 апреля. /ТАСС/. Активность беспилотных летательных аппаратов, применяемых международными террористами для разведки и атак на российские морскую и авиабазу в Сирии, снизилась благодаря эффективному применению средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщил журналистам командир службы РЭБ российской группировки войск в республике Вадим Ревин.

15 апреля ежегодно в ВС РФ отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе - профессиональный праздник, установленный указом президента России Владимира Путина от 31 мая 2006 года. Военнослужащие 20-й смены радиоэлектронной борьбы российской группировки войск в Сирии встречают этот день на боевых постах.

"Войска радиоэлектронной борьбы продолжают успешно выполнять специальные задачи в Сирийской Арабской Республике по противодействию техническим средствам разведки незаконных вооруженных формирований, внося огромный вклад в победу над международным терроризмом. На основе высокой эффективности средств радиоэлектронной борьбы и войск РЭБ в целом противником все меньше применяются различные технические средства по атаке на авиабазу Хмеймим", - сказал Ревин.

Новейшие разработки

Командир службы РЭБ отметил, что техника радиоэлектронной борьбы постоянно совершенствуется. "Нашими научными подразделениями совместно с военной промышленностью разрабатываются новые формы, методы применения средств радиоэлектронной борьбы. Разрабатываются новые формы тактики применения радиоэлектронной борьбы", - добавил Ревин.

Командир взвода радиоэлектронной борьбы Валерий Маныхаев продемонстрировал портативные экспериментальные устройства радиоэлектронной борьбы "Ступор" и "Стилет", при помощи которых российские военные могут перехватить управление беспилотником в зоне прямой видимости.

"Координаты [беспилотнику] могут быть заданы изначально, либо могут передаваться по каналу управления, но здесь - в БПЛА - обязательно присутствует всегда приемник радионавигационных сигналов. Он завязывается на международную систему радионавигации - это американская "Настар", российская "Глонасс", китайская "Бейдоу". Приемники настраиваются на определенную частоту, какую-либо из вышеназванных, и при помощи радионавигации он ориентируется в пространстве. При помощи средств РЭБ мы можем воздействовать на данный приемник радионавигации, в результате чего оператор не может воспользоваться координацией данного БПЛА", - пояснил командир взвода.

Он также продемонстрировал журналистам дроны и беспилотники боевиков, перехваченные 20-й сменой радиоэлектронной борьбы группировки российских войск в Сирии: два серийных квадрокоптера и изготовленный кустарным способом беспилотный аппарат, который нес боезаряд.

"В результате проделанной работы были перехвачены каналы управления и радионавигации представленных беспилотных летательных аппаратов незаконных вооруженных формирований. Были перехвачены, посажены и доставлены на позицию роты радиоэлектронной борьбы для дальнейшего изучения, как правильно действовать в следующий раз при выполнении задач радиоэлектронной борьбы", - рассказал Маныхаев.

Радиоэлектронный купол

Начальник службы РЭБ в пункте базирования Тартус Денис Куликов рассказал, что комплексами радиоэлектронной борьбы в Сирии создан своеобразный купол против летательных аппаратов боевиков. Здесь применяются модуль помех "Поле-21" и комплекс "Ратник-купол", предназначенный для подавления каналов управления беспилотниками.

"Комплекс вносит помеховую обстановку в систему координат беспилотного летательного аппарата, таким образом создает как бы своеобразный купол вокруг пункта базирования, попадая в который, беспилотник дезориентируется и падает на землю. Данный купол перелететь невозможно, потому что комплекс перекрывает все высоты, на которых могут действовать беспилотные летательные аппараты", - пояснил он.

Небо здесь также прикрыто новейшими российскими системами радиоэлектронной борьбы, способными "ослепить" пилотов авиации противника и противодействовать космическим спутникам с радиолокационными станциями. Цели обнаруживает комплекс "Красуха С-4", а подавляет их бортовые РЛС установленный на кораблях ТК 25.

"Комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25 предназначен для радиоэлектронного подавления всех бортовых РЛС авиации - тактической, разведывательной, базовой, патрульной, а также для подавления навигационных РЛС корабельных средств и освещения воздушной и надводной обстановки. Также данный комплекс позволяет производить подавление головок самонаведения противокорабельных ракет", - отметил Куликов.

Радиоэлектронная борьба

Историю становления войск радиоэлектронной борьбы в отечественной армии отсчитывают от 15 апреля 1904 года, когда в ходе русско-японской войны связистам эскадренного броненосца "Победа" и флотской телеграфной станции на Золотой горе удалось, поставив радиопомехи, сорвать корректируемый по радиосвязи обстрел японскими броненосными крейсерами "Ниссин" и "Касуга" русской эскадры и крепости Порт-Артур. Так как обе стороны использовали однотипные искровые передатчики, сообщение противника удавалось "забить большой искрой" - более мощными сигналами аппарата.

Этот случай стал первым в мировой военной истории шагом от организации радиоразведки к ведению РЭБ в боевых действиях. В дальнейшем средства РЭБ активно совершенствовались, а практика их применения значительно расширилась.

Спектр современных задач войск РЭБ включает радиоэлектронную разведку и поражение радиоэлектронных средств систем управления силами противника, а также контроль эффективности проводимых мероприятий по радиоэлектронной защите своих сил и средств.