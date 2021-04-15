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Новейший российский беспилотник с гибридным двигателем получил искусственный интеллект

ZALA 421-16E5G является первым в мире БЛА самолетного типа и безаэродромного базирования, оснащенным гибридной силовой установкой в составе электромотора и двигателя внутреннего сгорания

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Новейший российский беспилотный летательный аппарат (БЛА) самолетного типа и безаэродромного базирования ZALA 421-16E5G, разработанный компанией ZALA Aero (входит в состав Группы компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех"), получил программно-аппаратный комплекс, выполненный на основе нейронных сетей и искусственного интеллекта. Об этом ТАСС сообщил руководитель направления специальных проектов ZALA Aero Никита Хамитов в ходе презентации нового беспилотника.

"Мы сделали систему полной расшифровки подстилающей поверхности с помощью нейронной сети, расположенной прямо на борту этого БЛА. По окончании полета у нас есть полная информация о количестве интересующих объектов в районе, он может даже определять изменение рельефа", - проинформировал он.

По словам Хамитова, новый аппарат снабжен элементами искусственного интеллекта (ИИ). "На нем ИИ, который дает дешифровку, распознавание объектов и видеонавигацию, которая на данный момент не реализована нигде в России", - добавил он.

ZALA 421-16E5G является первым в мире БЛА самолетного типа и безаэродромного базирования, оснащенным гибридной силовой установкой в составе электромотора и двигателя внутреннего сгорания.

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