Шойгу сообщил о завершении основных преобразований в Вооруженных силах

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Основные преобразования в Вооруженных силах РФ завершены, созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооруженные силы приведены к трехвидовой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров", - сказал Шойгу в интервью "Российской газете".

"Созданы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях, сформированы Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации. Появился новый вид Вооруженных сил - Воздушно-космические силы. Сформировано объединенное стратегическое командование Северного флота", - перечислил министр.

Он подчеркнул, что "усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту полуострова и интересов России в Черном море".

"Создано оперативное командование в дальней оперативной зоне, которое осуществляет управление кораблями, выполняющими задачи в Средиземном море", - сообщил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым армиям мира. "Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной", - добавил Шойгу.

Более 15,5 тыс. современных образцов вооружения и техники поступило в сухопутные войска с 2012 года, заявил глава Минобороны РФ. "Сегодня Вооруженные силы отвечают всем требованиям, предъявляемым к самым передовым армиям мира. Российская армия является современной, мобильной, компактной и боеспособной. С 2012 года в Сухопутные войска поступило более 15,5 тыс. современных образцов вооружения и техники", - сказал Шойгу.

По его словам, воздушно-космические силы и авиация флота получили более полутора тысяч летательных аппаратов, Военно-морской Флот - свыше 190 кораблей, катеров и судов обеспечения.

"Создан Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Наши военнослужащие сегодня ответственно и мужественно действуют в Сирии и Нагорном Карабахе. Их работа является главным фактором стабильности в этих регионах", - подчеркнул глава Минобороны.

Контрактники

По словам Шойгу, кадровый состав Вооруженных сил существенно изменился: возросла численность служащих по контракту. "Количество военнослужащих по призыву сокращено до 225 тыс. Численность контрактников увеличена до 380 тыс. Ими полностью укомплектованы сержантские и старшинские должности, боевые подразделения спецназа, морской пехоты", - заявил министр.

Шойгу подчеркнул, что материальное стимулирование контрактников серьезно улучшилось. "Продолжаем поддерживать высокие темпы обеспечения военнослужащих жильем. За последние восемь лет 244 тыс. семей военнослужащих обеспечены постоянным жильем, а 226 тыс. - служебными квартирами. Компенсация за поднаем жилья доведена до реальных рыночных размеров", - сказал он.

С 2014 года военнослужащим выплачивается денежная субсидия и можно выбрать или покупку квартиры или строительство дома. "На сегодняшний день субсидией воспользовались 37 тыс. 312 военнослужащих", - отметил Шойгу.

17 апреля исполнится 30 лет, как Шойгу занимает различные должности в правительстве РФ. В 1991 году он возглавил Российский корпус спасателей, затем МЧС. В 2012 году был назначен на должность министра обороны.