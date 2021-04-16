МО РФ рассекретило документы о подвигах советских воинов, павших при освобождении Польши

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало документы о подвиге погибших при освобождении Польши советских воинов, монумент которым был снесен властями этой страны. Об этом в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.

"Архивные материалы подтверждают наличие в польском городе Тшчанка (немецкое название во время войны - город Шенланке - прим. ТАСС) на месте снесенного мемориала советского воинского братского захоронения, как и сам факт официальной передачи мемориала местным властям", - говорится в сообщении.

По данным, предоставленным министерством обороны, опубликованные документы свидетельствуют о кровопролитных боях за город и окрестности в январе 1945 года и о подвигах героев - бойцов и командиров Красной Армии, погибших там.

"В опубликованном журнале боевых действий 47-й гвардейской танковой бригады описаны ожесточенные бои за город и потери наступающих советских войск. К примеру, двумя батальонами бригада ворвалась в город Шенланке и в районе церквей была встречена сильным огнем фаустпатронов. Только за день городских боев 20 гвардейцев погибли, 30 получили ранения; в ходе боев было потеряно 10 танков", - сообщили в ведомстве.

Всего, по имеющимся сведениям, под снесенным мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, погибших при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены.

В 2017 году администрация польского города Тшчанка, в нарушение юридических норм и международных договоренностей, снесла мемориал, сооруженный после окончания Второй мировой войны над братской могилой воинов-танкистов Красной Армии, павших при освобождении этого города от фашистских оккупантов. Это не первый случай подобного отношения к советским воинским захоронениям в этой стране.