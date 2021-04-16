Шойгу рассказал, что получил звание Героя России за участие в миротворческих операциях

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу рассказал, что получил золотую звезду Героя России за участие в миротворческих операциях в Южной Осетии, Абхазии и в Приднестровье.

Указ президента РФ о присвоении Шойгу звания Героя России был подписан 20 сентября 1999 года. Согласно документу, нынешний глава Минобороны был удостоен золотой звезды "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях".

"Было несколько операций. Первая из них была в 1992 году, она действительно была первая в этой части, это Южная Осетия. Остановка войны, создание и введение миротворческих сил, разведение враждующих сторон, разминирование. Ну, много там сопутствующих было вещей. Именно тогда я, может быть, впервые познакомился с моздокским госпиталем", - сказал Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".

Министр обороны рассказал, что в госпитале он провел два дня и "ему хватило".

По словам Шойгу, сразу "после Южной Осетии тут же пошла Абхазия". "Параллельно с ней было Приднестровье. <...> Собственно, тогда за очень короткий период в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье был создан <...> алгоритм миротворчества и остановки войны. Тогда остановили эти войны", - сообщил министр обороны.

По его словам, впервые он услышал о присвоении звания Героя перед Парадом 9 мая. "Проходил Борис Николаевич [Ельцин]. И говорит: "Надо дать Героя". После этого прошло почти пять лет", - рассказал Шойгу.

Сирия и Крым

По словам министра обороны, отдельной вехой стоит операция в Сирии, которая позволила армии сделать очень серьезный качественный шаг вперед, проверить людей, оружие, всю систему образования и боевой подготовки и возродить боевой дух офицера.

"Говоря про Крым, я должен начать с главного. С благодарности нашему Верховному главнокомандующему, что доверил эту работу. И без преувеличения скажу, наш президент фактически в ежечасном режиме управлял этой операцией", - рассказал Шойгу.

"После всего того, что сделано и по обеспечению волеизъявления крымчан на референдуме, и после того, что фактически Сирия освобождена от международного терроризма, и после всего того, что мы сегодня видим, то лицо нашей армии, я могу считать свою жизнь состоявшейся. Вот я сделал все, что хотел бы, мог бы, и я могу чисто для себя считать, что моя жизнь состоялась. Она действительно состоялась", - сказал министр.

17 апреля исполнится 30 лет, как Шойгу занимает различные должности в правительстве РФ. В 1991 году он возглавил Российский корпус спасателей, а затем МЧС. В 2012 году был назначен на должность министра обороны.