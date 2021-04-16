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МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Воздушную цель идентифицировали как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США
© Минобороны России

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Российской истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны России.

По данным военного ведомства, российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель.

"Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся истребитель МиГ-31. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический разведывательный самолет RC-135 ВВС США", - сказали в министерстве, отметив, что разведчик двигался вдоль юго-восточного побережья Камчатки. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - подчеркнули в военном ведомстве.

Как рассказали в министерстве, после разворота иностранного военного самолета от государственной границы российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в Минобороны.

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