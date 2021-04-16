В России начали строительство первого завода по серийному производству беспилотников

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Компания "Кронштадт" начала строительство первого в России завода по серийному производству беспилотников, его возведут в Подмосковье к ноябрю. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Первый в России завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов будет построен в подмосковной Дубне в рекордно короткие сроки. Запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года. Инвестиции в проект составят более 4 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тыс. человек и будет направлять более 900 млн рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджеты разных уровней.

"Мы рассматривали разные площадки и остановили свой выбор на Дубне, - отмечает генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков, - Дубна это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и производство, расположены значимые для страны предприятия. Перед нами стоят очень жесткие сроки, мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы в них уложиться".

Компания "Кронштадт" производит, в частности, разведывательно-ударные беспилотные комплексы "Иноходец", прошедшие боевое крещение в Сирии. Предполагается, что в 2021 году Минобороны получит семь таких комплексов, в составе каждого из которых по три беспилотника.