Шойгу считает, что усилия России в Ливии помогли добиться прекращения боевых действий

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования и прекращения боевых действий, Москва рассчитывает на возобновление полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

"Уверен, что дружественный России ливийский народ преодолеет многолетний кризис, который возник в результате грубого внешнего вмешательства. С самого начала конфликта РФ прилагала серьезные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий, что было успешно реализовано в рамках инициативы президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Шойгу в пятницу на переговорах с председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

По словам главы военного ведомства РФ, "отношения между Россией и Ливией имеют большую историю". "Считаю ваш визит в Москву первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран", - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что переговоры придадут серьезный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Открывая встречу, Шойгу поздравил Дбейбу с избранием на пост председателя Правительства национального единства.