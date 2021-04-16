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Шойгу считает, что усилия России в Ливии помогли добиться прекращения боевых действий

По словам главы военного ведомства, отношения между странами имеют большую историю

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что усилия России помогли добиться в Ливии политического урегулирования и прекращения боевых действий, Москва рассчитывает на возобновление полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран.

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"Уверен, что дружественный России ливийский народ преодолеет многолетний кризис, который возник в результате грубого внешнего вмешательства. С самого начала конфликта РФ прилагала серьезные усилия для его политического урегулирования и прекращения боевых действий, что было успешно реализовано в рамках инициативы президента России Владимира Владимировича Путина", - сказал Шойгу в пятницу на переговорах с председателем Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

По словам главы военного ведомства РФ, "отношения между Россией и Ливией имеют большую историю". "Считаю ваш визит в Москву первым шагом к восстановлению полномасштабного взаимодействия между военными ведомствами двух стран", - сказал Шойгу.

Он выразил уверенность, что переговоры придадут серьезный импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.

Открывая встречу, Шойгу поздравил Дбейбу с избранием на пост председателя Правительства национального единства.

 

 

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияЛивия
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