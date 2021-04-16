ВМФ России протестировали "всевидящую" камеру в Арктике

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие ВМФ России в ходе учений "Умка" в Арктике протестировали новейшую инфракрасную SWIR-камеру, которая способна "видеть" сквозь снег и камуфляж. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"Спектр от 0,9 до 1,7 мкм, в котором работает камера, позволяет видеть камуфлирующие покрытия и обнаруживать замаскированные объекты. Кроме того, она способна находить источники лазерного излучения и любые тепловые вспышки. Например, выстрелы, залпы и сигналы", - рассказали в пресс-службе.

Там также отметили, что участие в 18-дневной экспедиции на Новую Землю позволило военным "в полной мере оценить и подтвердить ее преимущества, в том числе в вопросе обнаружения и идентификации объектов в сложных метеорологических условиях".