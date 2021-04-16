Путин обсудил с Совбезом вопросы военного строительства в России

НОВО-ОГАРЕВО, 16 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности вопросы строительства военной организации государства.

"Мы сегодня поговорим о военном строительстве, строительстве военной организации государства, в частности, о планировании в этой чрезвычайно важной для России сфере", - сказал глава государства на оперативном совещании в режиме видео-конференции.

Путин предоставил слово для доклада начальнику Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первому заместителю министра обороны, генералу армии Валерию Герасимову.

В совещании приняли участие председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.