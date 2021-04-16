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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Шойгу сообщил, что ООН не откликнулась на обращение о помощи в разминировании Карабаха

Министр обороны РФ подчеркнул, что пока на месте работают только российские саперы

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. ООН не откликнулась на предложение России принять участие в разминировании Нагорного Карабаха. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в фильме телеканала "Звезда", вышедшем в эфир в пятницу.

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"Как только в ноябре это все произошло, мы говорим: ооновский противоминный центр - приходите. Там все заминировано вдоль и поперек. Там же люди не могут возвращаться. Кто-нибудь пришел? Пока никто", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что пока на месте работают только российские саперы.

"Там работает и МЧС, и МО, работают местные саперы. А никто [больше] не пришел", - сказал министр.

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