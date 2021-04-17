Более 50 самолетов ЮВО перебазированы в Крым и Астраханскую область в рамках проверки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апреля. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25СМ3 в рамках контрольной проверки были перебазированы с аэродрома в Ставропольском крае на оперативные аэродромы Крыма, также эскадрилья самолетов была перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область. Всего в данных мероприятиях было задействовано более 50 самолетов, сообщила пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи Су-25СМ3 авиационной части 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Ставрополье, перебазированы на оперативные аэродромы Крыма. В свою очередь эскадрилья Су-25СМ3 объединения ВВС и ПВО ЮВО с военного аэродрома в Крыму перебазирована на полигон Ашулук в Астраханскую область в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Всего в мероприятиях боевой подготовки задействовано более 50 самолетов оперативно-тактической авиации объединения ВВС и ПВО и морской авиации ЧФ", - говорится в сообщении.

Также в ходе плановых летных тактических учений экипажи истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-25СМ3 и Су-34 выполнят ракетные пуски и бомбометание по морским целям. Летчики также подтвердят способность выполнения полетов в сложных метеоусловиях и полетов на предельно низкой высоте над водной поверхностью.

"Кроме того, летчики двух объединений выполняют задачи по сопровождению корабельных ударных групп и действиям в составе разведывательных ударных комплексов при обеспечении безопасности в акватории Черного моря", - добавили в пресс-службе.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период проводится по плану подготовки войск на 2021 год. В ней участвуют войска всех объединений округа, в том числе Черноморского флота и Каспийской флотилии.