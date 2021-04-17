ТАСС, 17 апреля. Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу и зашел в Черное море. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Черноморского флота (ЧФ).

"В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения, совершили межфлотский переход из Каспийского в Черное море", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы ЧФ, накануне отряд перешел в оперативное подчинение Черноморского флота и пополнил запасы топлива и продовольствия в порту Темрюк. После выхода из Керченского пролива корабли Каспийской флотилии направились в назначенный район, согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 км корабли преодолели 13 шлюзов, а также прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск, Семикаракорск.

Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров Каспийской флотилии во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачетных морских учениях. По приказу командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.