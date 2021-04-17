{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два больших десантных корабля Северного флота вошли в Черное море

Источник заявил, что в акваторию вошли БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога"

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Два больших десантных корабля (БДК) Северного флота прошли Босфорский пролив и вошли в акваторию Черного моря, сообщил ТАСС информированный источник в субботу.

На эту тему

"Это корабли Северного флота. Зашли в Черное море", - сказал он.

По его данным, это БДК "Александр Отраковский" и "Кондопога".

Ранее сообщалось, что на полигонах в Крыму и прилегающей акватории Черного моря проходят контрольную проверку по итогам зимнего периода обучения войска Южного военного округа. Кроме подразделений базирующегося здесь Черноморского флота, в ней участвует 58-я общевойсковая армия. В субботу прошли под Крымским мостом и вошли в Черное море 15 кораблей Каспийской флотилии.

Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом
В Черное море зашли 15 кораблей
Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом
Читать полностью