Носитель "Посейдонов" АПЛ "Хабаровск" спустят на воду осенью

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" атомная подводная лодка (АПЛ) "Хабаровск" проекта 09851 будет спущена на воду ближайшей осенью. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Спуск на воду "Хабаровска" сдвинулся на несколько месяцев - с мая на осень 2021 года", - сказал он.

В пресс-службе ПО "Севмаш" (в составе Объединенной судостроительной корпорации), где строится "Хабаровск", не стали комментировать ТАСС информацию источника.

Предыдущими планами предполагалось, что это событие произойдет в мае текущего года.

О подлодке

"Хабаровск" является вторым носителем "Посейдонов". Первый - АПЛ "Белгород" проекта 09852 - был спущен на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту планировалась на сентябрь этого года. Первоначально подлодка строилась по проекту 949А, но позднее была перезаложена по спецпроекту. И "Белгород", и "Хабаровск" должны нести по шесть аппаратов "Посейдон".

Впервые о создании подводного аппарата, позже названного "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. По словам президента, такие беспилотники могут оснащаться как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать широкий спектр целей. Беспилотник должен получить неограниченную дальность хода и рабочую глубину более 1 км.