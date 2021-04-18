В России разработали первую в мире систему "воздушного минирования" против БЛА

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Первая в мире система "воздушного минирования", предназначенная для поражения беспилотных летательных аппаратов (БЛА) барражирующими боеприпасами, разработана в России. Об этом в воскресенье в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия-1" сообщил главный конструктор группы компаний ZALA Aero (входит в группу компаний "Калашников" госкорпорации "Ростех") Александр Захаров.

Основой новой системы является барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки ZALA Aero. "Их можно отправлять в небо и сделать воздушное минирование на несколько десятков часов", - заявил Захаров.

По его словам, боевые беспилотники потенциального противника имеют скорости порядка 150 км/ч, и "Ланцет" способен поразить их. "Мы со своими 300 км/ч на пикировании cовершенно спокойно это сделаем", - добавил Захаров.

В настоящее время система проходит испытания, в ходе которых уничтожаются воздушные шары.

Захаров также сообщил, что барражирующий боеприпас "Ланцет" можно запускать не только с наземной пусковой установки, но и в движении даже на море. "Беспилотник "Ланцет" запускается на полном ходу, сейчас вы увидите, как это все отлично сработает", - прокомментировал он кадры запуска БЛА с катера.

По его словам, было сделано несколько запусков с катера, и все аппараты отработали со стопроцентной эффективностью. "Все мишени были в дырочках, сто процентов все", - заявил Захаров.

Как было отмечено в эфире "Вестей недели", именно беспилотники "Ланцет" применялись с Сирии подразделениями российский Сил специальных операций для уничтожения особо важных командиров боевиков.

Комплекс "Ланцет" производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя - предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.