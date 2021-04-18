Команда России победила на армейском конкурсе "Саянский марш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 апреля. /ТАСС/. Команда российских военнослужащих победила на международном этапе конкурса Армейских международных игр (АрМИ) "Саянский марш". Второе и третье место заняли команды Китая и Узбекистана соответственно, говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой Центрального военного округа.

"По итогам соревнований в общекомандном зачете победила команда России, на втором месте команда Китая, на третьем команда Узбекистана", - говорится в сообщении.

В рамках состязаний военнослужащие провели двухдневный 50-километровый лыжный марш с выполнением 12 специальных задач - преодоление подъемов и спусков с использованием горнолыжного и альпинистского снаряжения, ориентирование в горной местности и разведка целей, стрельба из стрелкового оружия, транспортировка пострадавшего из труднодоступного района и другие.

"Саянский марш" проходил с 14 по 17 апреля на базе учебного Центра военно-спортивной подготовки "Ергаки" в Красноярском крае, в нем принимали участие 8 команд из России, Китая, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии и женская сборная Министерства обороны Российской Федерации.