{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая техника ВС РФ

Ростех показал взаимодействие гаубицы "Мста-С" с беспилотником

"Орлан-10Е" передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу
Гаубица "Мста-С" Пресс-служба Ростеха
Описание
Гаубица "Мста-С"
© Пресс-служба Ростеха

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" продемонстрировали представителям инозаказчика взаимодействие самоходной гаубицы "Мста-С", модернизированной под натовский калибр 155 мм, и разведывательного беспилотника "Орлан-10Е". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ростеха.

На эту тему
Огневой налет: как из "Мсты" сделали супероружие
Огневой налет: как из "Мсты" сделали супероружие

"Инозаказчику продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Кроме того, "Мста-С" показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником "Орлан-10Е", - сообщили в комплексе вооружений Ростеха.

Как уточнили в пресс-службе, демонстрационный показ состоялся на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле. В рамках совместной работы "Орлан-10Е" передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу самоходной гаубицы.

Теги
РоссияНовая техника ВС РФ
Отдельные части Северного флота привели в повышенную боеготовность на учениях в Арктике
Особое внимание в рамках данного учения будет уделяться обеспечению безопасности объектов экономической деятельности России в регионе, сообщили в Минобороны
Читать полностью