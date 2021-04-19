Ростех показал взаимодействие гаубицы "Мста-С" с беспилотником

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех" продемонстрировали представителям инозаказчика взаимодействие самоходной гаубицы "Мста-С", модернизированной под натовский калибр 155 мм, и разведывательного беспилотника "Орлан-10Е". Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе Ростеха.

"Инозаказчику продемонстрированы боевые возможности модернизированной 155-миллиметровой самоходной гаубицы 2С19М1-155 в составе артиллерийского комплекса. Установка осуществила стрельбу на максимальную дистанцию 40 км с восстановлением наводки в автоматическом режиме. Кроме того, "Мста-С" показала отличный результат взаимодействия с машиной управления и беспилотником "Орлан-10Е", - сообщили в комплексе вооружений Ростеха.

Как уточнили в пресс-службе, демонстрационный показ состоялся на полигоне Старатель в Нижнем Тагиле. В рамках совместной работы "Орлан-10Е" передавал координаты цели машине управления, которая рассчитывала установки для стрельбы и отправляла их экипажу самоходной гаубицы.