МиГ-31 поднимали на перехват патрульных самолетов США и Норвегии над Баренцевым морем

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолеты патрульной авиации ВМФ США Р-8А Poseidon и ВВС Норвегии Р-3С Orion над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

По данным военного ведомства, в понедельник российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ две воздушные цели, чтобы опознать их в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США и самолет базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил их над акваторией Баренцева моря. <...> Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сказали в центре.

По данным национального центра, после разворота иностранных военных самолетов от границы МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. "Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавили в структуре.