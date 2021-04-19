Вице-адмирал Сергей Липилин возглавил штаб Балтийского флота

КАЛИНИНГРАД, 19 апреля. /ТАСС/. Вице-адмирал Сергей Липилин в соответствии с указом президента назначен начальником штаба - первым заместителем командующего Балтийским флотом, сообщила в понедельник пресс-служба флота.

"Он принял дела, должность и приступил к своим обязанностям", - уточнили в пресс-службе.

Вице-адмиралу Липилину 55 лет. В 1987 году закончил Тихоокеанское высшее военно-морское училище, офицерскую службу начал в должности командира группы управления минно-торпедной боевой части сторожевого корабля "Ретивый" на Тихоокеанском флоте. Командовал различными кораблями, в том числе ракетным крейсером "Варяг", а также дивизиями кораблей Тихоокеанского и Черноморского флотов. С 2014 по 2018 год - командующий войсками и силами на северо-востоке России, с 2018 по 2021 год проходил службу в должности заместителя командующего Черноморским флотом. За время службы закончил Военно-морскую академию имени Н. Г. Кузнецова, а также военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

Вице-адмирал Липилин награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.