ВКС России уничтожили замаскированную базу террористов в Сирии

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. ВКС России нанесли авиаудар по базе подготовки террористов под Пальмирой, уничтожены два укрытия, до 200 боевиков и около 500 кг боеприпасов. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

Он рассказал, что "по поступившим данным, северо-восточнее Пальмиры боевики создали замаскированную базу, на которой велось формирование боевых групп для отправки и проведения терактов в различных регионах страны, а также изготовление самодельных взрывных устройств".

"После подтверждения данных по нескольким каналам о местонахождении объектов террористов самолетами ВКС России были нанесены авиационные удары, в результате которых уничтожены два укрытия, до 200 боевиков, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами, а также около 500 кг боеприпасов и компонентов для создания самодельных взрывных устройств", - сказал замруководителя центра.

Он рассказал, что незаконные вооруженные формирования планируют теракты и нападения на государственные учреждения в крупных городах для дестабилизации ситуации в стране в преддверии выборов президента Сирии.

"Подготовка террористов ведется в тренировочных лагерях боевиков на неподконтрольных сирийским властям территориях, в том числе в зоне Эт-Танф, которую контролируют вооруженные силы США", - подчеркну вице-адмирал.

По его словам, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано, в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 33 обстрела со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).