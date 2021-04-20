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Шойгу заявил, что США и НАТО ведут провокационную деятельность в акватории Черного моря

По оценке министра, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военно-политическое руководство Украины стремится дестабилизировать ситуацию в Донбассе, а США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря.

"Сохраняется деструктивный курс военно-политического руководства Украины, которое стремится дестабилизировать ситуацию на Донбассе. США и НАТО продолжают вести провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии Минобороны РФ.

По его оценке, "военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается сложной". "Это во многом связано с попытками ряда иностранных государств нарастить свое военное присутствие у южных и западных границ России", - заявил министр.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичСШАРоссия
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