Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируют завершить в 2021 году

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" планируется завершить в 2021 году.

"В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны", - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии военного ведомства.

Помимо этого, сообщил он, на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники.

"Среди них 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки. Это "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", - сказал министр.

"Важно отметить, - подчеркнул он, - что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли - атомный подводный крейсер "Князь Владимир" и фрегат "Адмирал флота Касатонов" - успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана".